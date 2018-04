Serie A, Udinese-Juve 2-6: la squadra di Allegri in dieci uomini ma travolgente al Friuli

LA PARTITA

Un solo aggettivo, travolgente. Ecco la Juve che sotto di un uomo per tre quarti di partita torna dal Friuli con un pesantissimo 6-2 e accorcia in classifica su Napoli e Inter. Una prova di carattere che non può che mettere paura agli avversari, un risultato che dà nuova linfa a un gruppo che in campionato aveva raccolto un solo punto nelle ultime due partite contro Atalanta e Lazio. Insomma, chi pensava che i campioni d'Italia si stessero defilando deve ricredersi: la squadra di Allegri c'è, eccome! E c'è, assoluto protagonista di giornata, Khedira che trascina i compagni con la sua prima tripletta in Serie A.



La cronaca racconta di un primo tempo ricco di emozioni con l'Udinese che passa in vantaggio dopo soli otto minuti grazie a Perica che servito da Maxi Lopez si porta in area, salta Chiellini e batte Buffon. La Juve non ci sta e al 14' trova il pareggio con l'autogol clamoroso di Samir: 1-1, poi occasionissima di Chiellini, palo di Higuain e infine il vantaggio al 22esimo con Cuadrado che mette palla in mezzo dove Khedira di testa batte Bizzarri.



Ma al minuto 25 la Juve resta in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione di Mandzukic: in dieci la squadra di Allegri soffre, Buffon la salva due volte su Jankto e una su Maxi Lopez ma quando a inizio ripresa viene raggiunta da Danilo anziché afflosciarsi si scatena. Al 52' i bianconeri di Allegri sono infatti di nuovo in vantaggio con Rugani che di testa svetta più in alto di tutti su assist da calcio da fermo di Dybala e al 59' la chiudono ancora con Khedira che realizza la sua seconda rete di giornata. A questo punto è una lunga, agevole discesa verso il fischio finale, passeggiata arricchita dal terzo centro del tedesco e dalla firma di Pjanic: 6-2, dunque, e critiche rispedite prontamente al mittente.