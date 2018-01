Serie A, quanto sei bella: torneo incerto tra campionati già chiusi

8 gennaio 2018

"The show must go on". Lo spettacolo deve continuare sempre e comunque, ma se è noioso il pubblico potrebbe anche svuotare la sala anzitempo. E' il rischio che stanno correndo i grandi teatri internazionali, dalla Premier League alla Bundesliga fino a Liga e Ligue 1, ma non in Serie A per ora. Anzi. All'Epifania solo il nostro campionato è ancora incerto con Napoli e Juventus a battagliare come non mai a suon di vittorie. A cinque mesi dalla fine, invece, gli altri maggiori campionati hanno già un campione virtuale.