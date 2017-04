Serie A, la Juventus prepara la festa

30 aprile 2017

Simone Inzaghi ha mantenuto la promessa della vigilia. "Batteremo la Roma e daremo una mano alla Juve - le parole del tecnico - così potremo giocare contro di loro due finali Coppa Italia e Supercoppa". Promessa mantenuta e conto alla rovescia per il sesto scudetto consecutivo cominciato. I punti di vantaggio sulla Roma ora sono nove. E la squadra di Allegri potrebbe festeggiare vincendo il derby, se la Roma non batterà il Milan .

Massimiliano Allegri fa i conti oramai da qualche settimana, ma dopo la sconfitta 3-1 nel derby la Roma non potrà raggiungere nemmeno la fatidica quota 90 tanto citata dal tecnico toscano. Il titolo potrebbe arrivare anche con un pareggio contro il Torino se il Milan di Montella batterà i giallorossi nel posticipo della 35ima giornata. Gara in programma in posticipo. E se il titolo non arriverà domenica sera la Juve potrà chiudere i giochi, proprio nella tana della Roma, nello scontro diretto del 14 maggio.