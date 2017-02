Serie A: Juventus-Palermo 4-1, i bianconeri volano a +10

LA PARTITA

Corre veloce la Juve, che manda l'ennesimo messaggio al campionato. La sesta vittoria consecutiva avvicina i bianconeri al sesto scudetto di fila, visto che la Roma scivola provvisoriamente a -10 e recuperare un simile distacco, contro questa squadra, sembra a tutti gli effetti una missione impossibile. Contro il Palermo la Signora cala un poker senza strafare, conservando così energie preziose in vista del match di Champions col Porto in programma mercoledì prossimo.



Allegri concede un po' di turnover e, senza lo squalificato Mandzukic, lancia Pjaca dal 1' insieme a Sturaro, inserito nel trio alle spalle di Higuain al posto di Cuadrado. C'è spazio anche per Asamoah, Dani Alves, Benatia e Marchisio: gente che sarebbe titolare un po' ovunque in Serie A mentre in questa rosa deve lottare per ritagliarsi minuti importanti. L'avvio, come spesso capita con la Juve di mezzo, è a senso unico: Dybala colpisce il palo su punizione (5') e Marchisio, sugli sviluppi di una palla inattiva, sblocca la gara al 13'. Considerato l'avversario, sembra già tutto finito e invece il Palermo offre una ventina di minuti tosti nei quali impegna Buffon in un paio di occasioni, tanto che Allegri è costretto a modificare due volte il modulo: prima passa al 4-3-3 con Dybala e Pjaca larghi, poi a un più compatto 4-4-2 con Sturaro e Pjaca esterni e Dybala in coppia con Higuain. Così la Juve inizia a girare meglio e i rosanero trovano molti meno spazi, mentre Dybala blinda il risultato con una punizione meravigliosa (palla che supera la barriera e si infila all'incrocio dei pali) al 40'.



Il secondo tempo è in total relax per i campioni d'Italia, che finiscono per divertirsi mica male soprattutto con la coppia HD. Minuto 63: Dani Alves serve centralmente Dybala, che in verticale mette Higuain davanti al portiere; il Pipita tocca sotto la sfera e scavalca Posavec per il 3-0. Un regalo, quello della Joya, restituito dallo stesso Higuain all'89', quando un errore di Goldaniga spalanca un'autostrada all'ex napoletano: giunto a pochi metri dalla porta, ecco l'assist di tacco per Dybala, che di sinistro realizza la doppietta personale prima dell'inutile rete di Chochev nel recupero (93'). I 59 punti che dividono le due squadre descrivono al meglio la realtà vista anche questa sera allo Stadium.