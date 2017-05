Serie A: Juve a caccia del doppio colpo, derby e scudetto

6 maggio 2017

Il momento decisivo della stagione è arrivato per la Juventus di Massimiliano Allegri, protagonista nel derby della Mole nell'anticipo della 35esima giornata di Serie A. Dopo la favolosa vittoria nella semifinale di andata della Champions League sul campo del Monaco, la 'Vecchia Signora' non può concedersi distrazioni contro gli agguerriti 'cugini' granata. Nonostante l'importanza della posta in palio, con i bianconeri che, in caso di risultato migliore rispetto a quello della Roma a San Siro contro il Milan, si laureerebbero campioni d'Italia per la sesta volta in fila.



Non è una partita come le altre, però, nemmeno per il Torino di Sinisa Mihajlovic che vuole provare a riconquistare la supremazia cittadina ed interrompere la striscia di 33 successi consecutivi in campionato tra le mura amiche per la Juventus. I granata sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria in Serie A allo Stadium dopo quattro derby giocati e, per provare a spezzare la 'maledizione', si affidano al 'Gallo' Belotti, in lotta con Dzeko (25 gol a testa), Icardi, Higuain e Mertens per il titolo di capocannoniere del campionato. Già nella gara di andata, l'ex Palermo, che ritrova come avversario l’amico Paulo Dybala, aveva timbrato il cartellino segnando il gol del momentaneo vantaggio prima della doppietta del 'Pipita' e della rete di Pjanic. Mihajlovic in conferenza stampa ha caricato l'ambiente: "La Juventus non è imbattibile. Nessuna squadra lo è". La missione per il Toro non è impossibile.