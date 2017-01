Serie A: la Juve demolisce 2-0 la Lazio I bianconeri ripartono con Dybala e Higuain

di SIMONE REDAELLI 22 gennaio 2017

La Juventus batte 2-0 la Lazio e torna al successo dopo il ko contro la Fiorentina. I bianconeri hanno subito ripreso a correre e allo Stadium hanno dominato i biancocelesti. Partenza sprint per gli uomini di Allegri con il vantaggio di Dybala al 5' e il raddoppio di Higuain al 17'. La squadra di Inzaghi non è mai stata pericolosa e nella ripresa la capolista ha controllando la partita. È la 27.esima vittoria consecutiva in casa.

LA PARTITA "Alla Juve non si possono sbagliare due partite di fila". Bonucci l'aveva detto ed è stato di parola. I bianconeri hanno riscattato il passo falso contro la Fiorentina e l'hanno fatto nel miglior modo possibile. Gran parte del merito è di Allegri che ha toccato le corde giuste dei suoi e ha azzardato schierando una formazione spregiudicata. Un all-in che ha pagato: mandare in campo dall'inizio Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain non è certo da tutti. Scelta coraggiosa e il 4-2-3-1 della Vecchia Signora ha sorpreso la Lazio. Così i campioni d'Italia sono partiti col turbo inserito e ci hanno messo meno di cinque minuti a trovare la via del gol: torre di Mandzukic e tiro precisissimo di Dybala. Squadra di Simone Inzaghi troppo timida e subito tramortita. Il colpo del ko non è tardato ad arrivare e i protagonisti sono stati gli altri due interpreti dell'armata bianconera: cross di Cuadrado e inserimento, da vero bomber opportunista, di Higuain al 17'. Il Pipita ha nei biancocelesti la sua vittima preferita: sono 13 i gol segnati in quattro anni in Italia.



Partita virtualmente chiusa e i bianconeri non hanno avuto nessun blackout come in occasione delle ultime uscite. Dall'altra parte anche la Lazio che ci ha messo del suo. Immobile e compagni non hanno mai punto, mai una fiammata. Neanche quando Inzaghi dopo quindici minuti della ripresa ha rischiato il tutto per tutto buttando nella mischia Djordjevic al posto di Biglia. La Juve ha abbassato i ritmi e ha controllato la partita da grande squadra proprio come chiedeva Allegri. "Andiamo a comandare" con una settimana di ritardo sulla tabella di marcia. Ora resta da capire se la strada tracciata dal tecnico livornese può essere percorribile anche in Europa. E soprattutto sostenibile con quattro uomini offensivi in campo. Con grande sacrificio pare essere nata la nuova Juve: feroce e ordinata.



Ferita nell'orgoglio, la Juventus ha risposto alle critiche con una prestazione sontuosa, forse la migliore della stagione. Un po' come a dire: "Ci avete fatto arrabbiare e ora sono guai...".

LE PAGELLE Dybala 7 - Il modo in cui si coordina per colpire col sinistro per l'1-0 è semplicemente da manuale del calcio. Facilità di tiro imbarazzante che non è certo una novità, ma che impressiona sempre. Tecnicamente parlando è il miglior giocatore del campionato.



De Vrij 5 - È il simbolo, anche in negativo, della difesa della Lazio. Higuain lo brucia in occasione del 2-0 e questo pesa molto sul match.



Higuain 7 - Vede biancoceleste e segna. Il suo inserimento per il raddoppio non lascia scampo a Marchetti: tocco addirittura con la suola a prendere tutti contro tempo. Palla letteralmente scaraventa in rete. Cattiveria e anche tocchi di classe. Regala a Dybala un assist al bacio che non sfrutta.



Biglia 5 - Impreciso e imbrigliato da Khedira e Pjanic. Al 60' sbaglia l'ennesimo pallone e Simone Inzaghi lo manda sotto la doccia.



Mandzukic 6,5 - Nel 4-2-3-1 largo a sinistra è il più sacrificato. Il croato, però, non si scompone e fa il suo su e giù per la fascia. Grande sacrificio anche in fase di copertura, il professionista che tutti gli allenatore vorrebbero.



Felipe Anderson 5 - Nessuna accelerazione delle sue. Spento come tutta la Lazio, peccato che ad accendere la luce dovrebbe essere lui.

IL TABELLINO JUVENTUS-LAZIO 2-0

Juventus (4-2-3-1): Buffon 6; Lichtsteiner 6 (29' st Barzagli sv), Bonucci 6,5, Chiellini 6,5, Asamoah 6; Khedira 6,5, Pjanic 6; Cuadrado 6,5, Dybala 7 (36' st Rincon sv), Mandzukic 6,5; Higuain 7 (41' st Pjaca sv). A disp.: Neto, Audero, Rugani, Dani Alves, Hernanes. All.: Allegri 7,5

Lazio (4-3-3): Marchetti 5,5; Patric 5, De Vrij 5, Wallace 5, Radu 5 (15' st Lukaku 5,5); Parolo 5, Biglia 5 (15' st Djordjevic 5), Milinkovic-Savic 6; Lombardi 5 (21' st Murgia 5), Immobile 5, Felipe Anderson 5. A disp.: Strakosha, Vargic, Bastos, Hoedt, Leitner, Kishna, Luis Alberto. All.: S. Inzaghi 5

Arbitro: Massa

Marcatori: 5' Dybala, 17' Higuain

Ammoniti: Radu, Immobile, Parolo (L)

Espulsi: -

