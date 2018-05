Seconde squadre, Juve e Roma in pole

31 maggio 2018

Juve e Roma anticipano tutti sulle seconde squadre . Secondo quanto riporta "Il Tempo", bianconeri e giallorossi sarebbero infatti i club più interessati ad accaparrarsi un posto nel futuro campionato di Serie C per far fare esperienza ai propri giovani in cerca di un'occasione. Nei criteri di ammissione per iscrivere le seconde squadre peserà la classifica , le convocazioni dall'U21 all'U15 azzurra negli ultimi 3 anni e il numero medio di spettatori dal 2012 al 2017.

Al momento non è ancora chiaro quanti club potranno iscrivere le proprie seconde squadre al campionato di Serie C, ma in pole ci sono di sicuro Juve e Roma, molto interessate al progetto e desiderose di testare sul campo i giovani su cui hanno scommesso per il futuro. Numeri alla mano, del resto, bianconeri e giallorossi sembrano avere tutte le carte in regola per essere sul podio delle squadre con le migliori credenziali per iscrivere le proprie giovanili. Nei criteri di ammissione delle seconde squadre alla Serie C, infatti, un peso importante l'avranno il piazzamento in campionato, le convocazioni dei tesserati nelle nazionali giovanili e il numero medio di spettatori. Nel nuovo campionato di Serie C, del resto, non ci sarà posto per tutti e solo ai primi di luglio si potrà capire chi potrà iscrivere le proprie giovanili. Juve e Roma hanno già prenotato un posto in prima fila.