Sassuolo, Magnani sorprende tutti e annulla Icardi: la Juventus ce l'ha in pugno

20/08/2018

Dai campi della Serie C all'annullare il capocannoniere in carica della Serie A il passo non è poi così lungo. Non se ti chiami Giangiacomo Magnani, e non solo per i 190 cm di altezza. Giusto una manciata di presenze brillanti in Serie B con la maglia del Perugia e via, pronto per una prestazione da applausi contro l'Inter all'esordio in Serie A con la maglia del Sassuolo, via Juventus. Magnani ha sorpreso per la facilità con cui ha fermato Icardi, ancora più della vittoria neroverde sull'Inter. Non l'ultimo arrivato, annullato dal fisico imponente del difensore e dalla voglia di bruciare le tappe del classe 1995 che ha il bianconero nel suo futuro.



Sì perché se per il palcoscenico principale del calcio italiano quello di Magnani è un nome tutto nuovo e da scoprire, così non è per la Juventus che per prima si è mossa sul 23enne di Correggio dopo gli ottimi sei mesi di Perugia in cadetteria. Un investimento per il difensore cresciuto alla Reggiana, acquistato dal Grifone per 5 milioni di euro e girato a titolo definitivo al Sassuolo, su insistenza di Carnevali. Ma con il diritto di recompra chiaro segnale del monitoraggio che i bianconeri avranno sul giocatore.



Il debutto del resto è stato incredibile. Un muro invalicabile raccogliendo l'eredità di Acerbi al centro della difesa e la possibilità di confermarsi al cospetto di grandi campioni. Fisico importante fa del tempismo il suo punto di forza, abbinandoci una buona pulizia negli interventi e una solidità mentale matura che non gli fa accusare la pressione, come dimostrato col doppio salto nel giro di pochi mesi. Al Sassuolo, vicino casa, avrà la possibilità di crescere con calma pur avendo già scalato le gerarchie nelle preferenze di De Zerbi. Con la Juve alla finesta che, chissà, ha già trovato un nuovo Caldara per il futuro.