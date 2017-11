Rummenigge: "La Juve riscatterà Douglas Costa"

24 novembre 2017

"La prossima estate la Juventus riscatterà Douglas Costa": ne è certo Karl-Heinze Rummenigge, direttore amministrativo del Bayern Monaco, proprietario del cartellino dell'esterno brasiliano classe 1990 arrivato a Torino in estate in prestito con diritto di riscatto. Riscatto che, secondo il dirigente tedesco del club bavarese, i bianconeri eserciteranno: "La Juve lo acquisterà per 46 milioni" ha concluso Rummenigge.

I 46 milioni di cui parla Rummenigge comprendono sia il prestito sia il riscatto: 6 milioni, infatti, i bianconeri li hanno versati per assicurarsi il prestito del brasiliano, gli altri 40 sono per l'acquisto definitivo. "Douglas Costa è andato in prestito alla Juventus la scorsa estate, mentre la prossima sarà acquistato definitivamente dai bianconeri per 46 milioni di euro" ha detto Rummenigge. Douglas Costa fino ad ora ha giocato 16 gare in maglia bianconera tra campionato, Champions e Supercoppa: per lui un gol e tre assist in oltre 400 minuti totali.