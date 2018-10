Raffaella Fico difende Ronaldo: "E' un gentiluomo, con lui 11 mesi d'amore"

09/10/2018

Ospite di "Un Giorno da Pecora" Rai Radio1, la showgirl napoletana ha raccontato della sua relazione con Cristiano Ronaldo. "A casa come si comportava? Si allenava anche a casa, faceva gli addominali. Li faceva dopo cena. Guardava un film, si rilassava e faceva gli addominali, ne avrà fatti 4 o 5 serie da 20".



I due si sono conosciuti in un noto locale di Porto Cervo a metà giugno del 2009, mentre il primo incontro in cui la coppia è stata "beccata" è avvenuto a Lisbona il 27 giugno 2009, nel backstage del concerto di Elton John (foto Olycom). Un amore vero, almeno da parte della Fico, che al settimanale 'Chi' dichiarava. "Credo davvero in questo sentimento. Ci credo. Ho paura di sbagliare. Non cerco pubblicità e non voglio perderlo. Ci sentiamo continuamente via SMS e io sto prendendo lezioni di portoghese". Poi la lovestory naufragò, ma alla Fico sono rimasti solo bei ricordi e non riesce a credere alle accuse che sono piovute addosso al fenomeno della Juve.