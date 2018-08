Pjanic senza limiti: "La Juventus vuole vincere tutto"

28/08/2018

Obiettivo stagionale della Juventus : vincere tutto, parola di Miralem Pjanic . "Abbiamo in testa grandissimi traguardi - ha rivelato il bosniaco bianconero -. Non sarà facile, ma abbiamo una rosa importante e tutti uniti possiamo farcela". Con Cristiano Ronaldo sarà meno complicato: "Possiamo solo trarre benefici da lui". Una corsa partita con due vittorie in campionato: "Non era semplice, quando saremo più in forma ci divertiremo".

"La Juventus vuole vincere tutto e anche se non sarà facile è un obiettivo che possiamo raggiungere tutti insieme, società, tifosi e squadra. Abbiamo una rosa importante". L'inizio in campionato è stato confortante in questo senso con due vittorie in altrettante partite che hanno da subito messo le cose in chiaro: "Non siamo ancora brillantissimi - ha ammesso Pjanic a Juventus Tv -, ma quando la squadra entrerà in forma ci divertiremo ancora di più. Sono contento di aver segnato il primo gol in casa di questa stagione, una rete che mi è piaciuta moltissimo perché non era facile coordinarsi bene".



Davanti a lui quest'anno gioca Cristiano Ronaldo, il migliore al mondo per stessa ammissione del bosniaco: "Spero si trovi bene con noi e siamo molto felici del suo arrivo". Uno sfidante in più per le punizioni: "Le calcia davvero bene".