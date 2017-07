Pjanic: "Bonucci? Scelta sua, ma la Juve resta la Juve"

21 luglio 2017

L'addio di Bonucci deve averlo sorpreso: "E' successo tutto velocemente, ha sentito dentro di sé di dover cambiare e noi lo accettiamo. Noi giocatori gli facciamo l'in bocca al lupo sperando di continuare a vincere come abbiamo fatto l'anno scorso".



E parlando della scorsa stagione, resta una punta di amarezza: "Partiamo con una nuova annata, la scorsa è già dimenticata. E' stata bella ma non eccezionale perché non siamo riusciti a coronare il sogno Champions. Sarà un obiettivo che proveremo a raggiungere quest'anno". Champions uguale Cardiff, Cardiff uguale intervallo. Si è molto parlato di quello che può essere successo nello spogliatoio bianconero tra primo e secondo tempo: "Ho letto di tutto ma non è vero niente, prima o poi smetteranno di parlarne. Il mister ci ha parlato come in tutti gli intervalli. Siamo scesi in campo dopo l'1-1 e abbiamo perso contro un avversario forte che alla fine è stato superiore nella ripresa" ha spiegato l'ex romanista".