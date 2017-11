Nervi tesi Dybala: la Juventus lo striglia, ma non lo multa

2 novembre 2017

Nervoso, insofferente e arrabbiato. Non è il momento migliore per Paulo Dybala e il lancio dei parastinchi al momento del cambio nella sfida di Champions contro lo Sporting ha fatto suonare il campanello d'allarme. La Juventus è intervenuta prima che la stizza potesse diventare un caso: niente multa, ma un discorsetto con l'argentino per farlo rientrare nei binari. Stigmatizzato il comportamento, non sarà più tollerato da dirigenza e tecnico.

Il comportamento della Joya a Lisbona al momento del cambio non è andato giù alla società bianconera ancora prima che ad Allegri. L'uscita dal campo lenta e indolente con il match in parità e il lancio stizzito dei parastinchi una volta in panchina, ha mostrato ancora una volta tutto il nervosismo che sta attanagliando Dybala in questo periodo. Un momento meno stellare rispetto all'inizio di stagione, quasi naturale, ma che non giustifica - soprattutto agli occhi infastiditi dei dirigenti - segnali di rabbia plateali. Prima che il tutto potesse diventare un caso, però, la società bianconera è intervenuta per stigmatizzare il tutto e chiudere il caso ancora prima che nascesse.



Un discorso faccia a faccia per ritrovare il miglior Dybala che dopo l'inizio incredibile di stagione ha rallentato segnando un solo gol - alla Spal - nelle ultime otto partite, sbagliando anche due rigori decisivi.