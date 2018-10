Nedved: "Marotta immenso con me, ma la Juve va avanti"

02/10/2018

La Juventus ospita lo Young Boys all'Allianz Stadium per la prima gara ufficiale da quando Beppe Marotta ha annunciato che non farà più parte del CdA e nel pre-partita il vice presidente della Vecchia Signora, Pavel Nedved, ha speso parole di gratitudine nei confronti dell'ormai ex amministratore delegato dei bianconeri: "Abbiamo imparato molto da lui e con me in particolare è stato immenso" ha detto il ceco a Jtv.