Nedved allo scoperto: "CR7 alla Juve per vincere la Champions"

10/09/2018

Cristiano Ronaldo alla Juve da un'idea di Fabio Paratici. Pavel Nedved, infatti, ha spiegato la genesi dell'affare che ha portato il fuoriclasse portoghese in bianconero: "Era tutto nella testa del direttore sportivo, lo ha proposto a me ed al presidente Agnelli". Il vicepresidente, ai microfoni dell'emittente ceca Idnes Tv, ha continuato: "Ci ènpiaciuta subito, non era un'idea folle. La reazione fu entusiasta, era l'acquisto necessario per compiere un ulteriore passo in avanti dopo sette scudetti consecutivi. Quando scoprimmo l'entità della clausola (100 milioni, ndr) abbiamo deciso di provarci".



Un acquisto che trasforma la Juventus in una delle favorite per la Champions: "Proveremo a vincerla, sarà il nostro obiettivo in questi anni".