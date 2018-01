Napoli-Juve, la grande fuga per lo scudetto

7 gennaio 2018

Quattro partite per fare il vuoto, salutare il resto della compagnia e rimettere il campionato sui binari che tutti si aspettavano ad agosto: lo scudetto è un affare per due e se lo giocheranno Napoli e Juventus. La squadra di Sarri, dopo un momento di appannamento coinciso con la sconfitta nello scontro diretto contro i bianconeri e proseguito con l'eliminazione dalla Champions e il pareggio interno con la Fiorentina, si è ripresa superando una dopo l'altra Torino, Sampdoria, Crotone e Verona. La banda Allegri, frenata allo Stadium dall'Inter il 9 dicembre, ha poi fatto capitolare una dopo l'altra Bologna, Roma, Verona e Cagliari. Un filotto di 12 punti che ha spezzato la resistenza di Inter e Roma, sprofondate in crisi: 2 punti in 4 partite per gli uomini di Spalletti, 4 in altrettante uscite per quelli di Di Francesco e addio sogni di gloria.



Ora qualche giorno di vacanza per ricaricare le pile in vista della lunga volata con davvero tante variabili difficili da decifrare. In primo luogo gennaio è il mese del mercato di riparazione. Mentre Allegri anche a Cagliari ha dimostrato di poter contare su una panchina davvero competitiva, in casa Napoli rimane la sensazione della coperta un po' troppo corta, almeno fino ai rientri di Ghoulam e Milik. Poi c'è la variabile Europa: la Juve ha anche la Champions (e in secondo ordine la Coppa Italia) a cui pensare, il Napoli un'Europa League che si gioca di giovedì a ridosso del campionato. La banda Sarri quando gira al 100% è da applausi, i ragazzi di Allegri hanno una fame incredibile nonostante i 6 scudetti di fila in pancia. A Torino hanno ora il grattacapo Dybala, uscito in lacrime dalla Sardegna Arena. A Napoli il rientro post-vacanza è da brividi, in casa di quella Atalanta che non smette mai di stupire. Le emozioni non mancheranno, ci saranno sorpassi e contro-sorpassi almeno fino alle resa dei conti. La data da segnare sul calendario è quella del 22 aprile, quando all'Allianz Stadium ci sarà lo scontro-diretto che, a 5 giornate dalla fine, potrebbe davvero essere decisivo.