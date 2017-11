Napoli-Juve, Higuain verso la convocazione

29 novembre 2017

Poteva mancare Gonzalo Higuain al San Paolo? Non poteva e, in effetti, non mancherà. L'argentino, appena operato alla mano, si è allenato regolarmente e sarà quasi certamente convocato per il big match di venerdì contro il Napoli . Sarà quindi disponibile almeno per la panchina perché poi dirà lui stesso ad Allegri se si sentirà di giocare oppure no. Il punto è uno e uno soltanto: il dolore alla mano è sopportabile? Oppure: il rischio di prendere un colpo e complicare la situazione è alto? Le risposte, in questo senso, le daranno gli allenamenti dei prossimi giorni quando, cioè, il Pipita si renderà conto di quanto la mano possa dargli fastidio.

Non solo Higuain, però. Allegri ritroverà Chiellini e reinserirà in mezzo al campo Pjanic e Khedira. Al netto di queste certezze, però, la formazione è in alto mare. La difesa, a tre nelle ultime uscite, potrebbe tornare a quattro per arginare meglio gli esterni del Napoli. Il centrocampo potrebbe essere a due come a tre, con l'inserimento di uno tra Matuidi e Marchisio. Mille incertezze anche per il reparto offensivo dove le certezze si limitano alla presenza di Dybala e Mandzukic. Il resto dipende dal modulo scelto (4-2-3-1, 4-3-2-1 o 4-3-3 se non addirittura 3-4-2-1) e, ovviamente, dalla presenza di Higuain.



Nel frattempo bastino i passi avanti del Pipita versa Napoli e la risposta alla prima domanda: poteva mancare Higuain a Napoli? No. E infatti non mancherà.