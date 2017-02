Napoli, Higuain non dimentica: "Tre anni stupendi ma alla Juve sono felice"

24 febbraio 2017

Idee chiare, come quando si ritrova in area di rigore: Gonzalo Higuain non dimentica Napoli ma si dice felice e sempre più convinto di essere alla Juve . L'attaccante argentino si è confessato a Sky Sport: " A Torino sono più tranquillo e sto crescendo tanto come calciatore" ha detto, senza però sminuire il suo passato: "Tornare al San Paolo sarà speciale. Ho passato 3 anni bellissimi sia nella squadra che in città" ammette il Pipita.

Il suo trasferimento, la scorsa estate, è stato il più chiacchierato. Ne ha parlato persino Maradona definendo, né più né meno, un "tradimento" il passaggio di Higuain dal Napoli alla Juventus. I tifosi non lo hanno perdonato e il suo ritorno al San Paolo da avversario non passerà inosservato anche se lui, il Pipita, ne parla in maniera tranquilla e convinta. Con la stessa facilità con cui trafigge i portieri avversari a ogni pallone buono che gli capiti tra i piedi: "Il valore della maglia esiste ma alla fine questo è uno sport, un lavoro come tanti altri, e uno deve scegliere quello che lo rende felice, quello che uno pensa sia meglio per se stesso e che lo possa far migliorare per il futuro". E in vista dell'accoglienza dei suoi ex tifosi, l'argentino tira dritto per la sua strada pensando ai suoi sentimenti: "Sarò contento di tornare come qualunque persona che torna in un posto nel quale è stato bene. Ringrazierò sempre tutto l'ambiente per quello che mi sono riusciti a dare. E' una città molto che sente in maniera molto forte il calcio". E sarà sempre grato, dice, "a tifosi, compagni, staff e amici che ho lasciato lì".





Ma Higuain a Torino è un uomo felice, sempre più felice: "Ogni giorno che passa sono più convinto della decisione che ho preso: per la società, i compagni, la gente, per come si vive. Si sta più tranquilli e questo per un calciatore è fondamentale. Mi sento sempre meglio e sto crescendo sempre di più". E su questo, lo dicono i numeri dei suoi primi mesi in bianconero, è impossibile dargli torto.