Milan, notifica alla Lega: "Un altro ritardo, niente Supercoppa"

20 dicembre 2016

Un incubo l'avvicinamento alla Supercoppa di venerdì per il Milan . Il decollo dalla Malpensa, previsto martedì alle 15, è prima slittato di qualche ora e poi è stato addirittura spostato a mercoledì - l'aereo charter che avrebbe dovuto portare la squadra in Qatar è rimasto bloccato a Londra - cosa per cui l'arrivo a Doha è a questo punto previsto solo nella tarda serata di mercoledì, verso la mezzanotte. Questo fa di conseguenza cambiare radicalmente i piani di Montella che avrà così solo poco più di un giorno e mezzo per far "acclimatare"il gruppo.

La Lega Serie A, che organizza la Supercoppa, ha chiarito i motivi dello slittamento. Il charter dei rossoneri sarebbe dovuto arrivare all'aeroporto della Malpensa da Londra dove però ha avuto un guasto tecnico che non è stato risolto in tempo per consentire la partenza regolare: il ritardo conseguente avrebbe significato l'arrivo in Qatar solo nel cuore della notte, cosa per cui di comune accordo con il Milan è stato deciso di rimandare il tutto di un giorno.

Ovvio che se anche domani dovessero sorgere problemi anche di qualche ora (la partenza è fissata per le 15), per il Milan sarebbe impossibile accettare di scendere in campo venerdì. Per questo il club ha già notificato alla Lega le sue ragioni, e Galliani ha parlato di un "danno gravissimo che abbiamo già subito".



Martedì, in quello che sarebbe dovuto essere l'ultimo allenamento "italiano" a Milanello, Montella aveva nuovamente provato l'undici anti-Juve. Una seduta iniziata con un riscaldamento in palestra, proseguita con un'esercitazione sul possesso palla e con un'esercitazione tattica 11 contro 11 e chiusa infine con una partitella. Come trapela ormai da un paio di giorni, Bacca è favorito su Lapadula, così come Bonaventura su Niang. Scelta quest'ultima che libererebbe un posto a centrocampo occupato così da Bertolacci.