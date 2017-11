Matuidi: "In una settimana ho capito perché la Juve vince"

8 novembre 2017

Il centrocampista classe 1987 dice che non si sarebbe aspettato un inserimento del genere: "Di solito, da ultimo arrivato, in un altro paese, occorre un minimo di tempo di adattamento. Personalmente, mi sono subito adattato a Torino e integrato nella Juve". E due sono le cose che lo hanno colpito più di tutto: "In primo luogo, la sala dei trofei, con 33 titoli di campionato, 2 coppe dei campioni... Quando la si visita, ti riempie gli occhi! È eccezionale, è bellissima. Non sai nemmeno se c'è ancora spazio per mettere un nuovo trofeo. E poi, c'è anche il carico di lavoro. Impressionante".



Matuidi ha parlato anche del presidente Andrea Agnelli: "E' molto vicino ai giocatori. È giovane, sempre presente a tutte le partite, al nostro seguito e molto appassionato. Quando sono arrivato, ha avuto parole molto gentili, mi ha colpito. Si capisce che conosce bene il calcio".



Impossibile, poi, non tessere le lodi del capitano: "È meraviglioso! Buffon non lo conoscevo personalmente prima di venire qui. In effetti, vi faccio una confidenza, guardo l'uomo prima del giocatore. Un grande calciatore può anche essere un grande uomo e lui è esattamente così. Il massimo della classe. Mi ha accolto alla grande, mi ha messo a mio agio subito. Quando ho firmato, è stato uno dei primi a inviarmi un messaggio per darmi il benvenuto. È "Gigi", una leggenda. Lascerà il segno nella storia del calcio e spero che riesca a disputare un ultimo mondiale nel 2018".



Infine, una scommessa su Dybala: "È un ragazzo di 23 anni che è ricco di talento, riesce in quasi tutto, andrà molto lontano. Molto in alto. Ha assunto il ruolo di leader tecnico alla Juve, è grandioso".