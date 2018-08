Marotta rimanda Milinkovic-Savic: "Sarà un campione, ma noi siamo a posto"

26/08/2018

Il 2-0 proprio contro la Lazio alla prima casalinga in stagione è stata la dimostrazione lampante, proprio di fronte a un Milinkovic-Savic che non ha dimostrato per voglia e giocate di valere la cifra richiesta dal suo presidente. Una prova di forza quella bianconera che è andata oltre qualche mugugno per una mezz'ala in meno arrivata dal mercato, nonostante un colpo alla CR7 che avrebbe dovuto accontentare chiunque.



A far chiarezza ci han pensato Allegri con le sue scelte e Marotta con le sue parole. Il tecnico ha controllato la partita contro i biancocelesti potendo addirittura rinunciare dall'inizio a Douglas Costa (poi entrato) e Dybala (tristemente in panchina per tutto il match), ma soprattutto ha dimostrato come in corso d'opera la sua squadra può modellarsi alle varie esigenze tattiche anche senza un uomo in più a metà campo. Il dg invece è stato più diretto: "Milinkovic-Savic è un grande talento e diventerà un campione. E' un ottimo giocatore, ma abbiamo già giocatori di prestigio in rosa e siamo contenti così. Non c'è divario tra titolari e panchina, sono tutti titolari e devono capire di non poter giocare sempre". Un po' come dire: caro Sergej quando sarai un campione ne riparliamo. Per quelle cifre un ragionamento legittimo.