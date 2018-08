Marchisio, la moglie attacca la Juve: "Meglio rimpianti...". E lady Sorrentino si scaglia contro CR7 (ma poi fa retromarcia)

20/08/2018

"Nel calcio e nel cinema meglio essere rimpianti che sopportati". Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, interviene con tono polemico su Instagram nei confronti della Juventus. La donna, che ha ripreso le parole dell'attore Michele Placido in un'intervista a Tuttosport dopo l'addio del Principino alla maglia bianconera, già in passato era stata molto critica, in particolare nei confronti di Massimiliano Allegri. "La tolleranza arriva fino alla linea del rispetto reciproco, passando quella si trasforma", si leggeva in una story pubblicata sul suo profilo dalla stessa Roberta lo scorso febbraio.