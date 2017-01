Marchisio, 2016 agrodolce: "Tante vittorie, ma estate lunghissima"

30 dicembre 2016

Infortunio, intervento, niente Europei, riabilitazione e rientro in campo. A poche ore dalla fine del 2016 Claudio Marchisio fa il suo personale bilancio degli ultimi dodici mesi. Un'analisi agrodolce di tutto quello che gli è successo. "In questo 2016, oltre alle tante vittorie, non posso dimenticare questa lunghissima estate", scrive il Principino sul suo profilo Instagram -. Il duro lavoro fatto in quei mesi conclude non potrò mai dimenticarlo".