Manovra complicata per il pullman della Juve al San Paolo

2 aprile 2017

Alle 19:20 il pullman della Juventus è arrivato al San Paolo, ma per una questione di sicurezza è stato fatto entrare da una via secondaria. Cosa che, però, ha complicato il lavoro dell'autista che ha dovuto eseguire una manovra complicata in un passaggio stretto. Un piccolo inconveniente prima della supersfida con il Napoli. Immagini esclusive Premium Sport.