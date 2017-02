Mandzu l'oro di Allegri: quando segna la Juve vince sempre

9 febbraio 2017

Non ha la potenza di fuoco di Higuain, non ha tecnica e classe di cui madre natura ha dotato Dybala, ma Mandzukic è quel giocatore che ogni allenatore farebbe carte false per avere. Perché per il croato la squadra viene prima del singolo, concetto non solo astratto ma ribadito in campo ogni volta che gioca. Mandzu è sempre più un idolo dei tifosi perché, oltre a segnare (7 i gol stagionali, 5 in campionato), si sacrifica e corre per i compagni, facendo ripiegamenti difensivi che non sono proprio nel repertorio di un armadio di 1 metro e 90 centimetri.



Una garanzia, tanto che Allegri è potuto passare al 4-2-3-1 soprattutto grazie alla duttilità dell'ex Atletico Madrid. Fino a ieri era l'unico delle 5 stelle (Higuain, Dybala, Pjanic e Cuadrado gli altri) a non avere ancora segnato con il nuovo modulo. Un gol pesante che ha spezzato la resistenza del Crotone e ha lanciato in fuga la Juve. Sorriderà poco in pubblico, ma Allegri, compagni e tifosi hanno davvero tanto per cui ridere.