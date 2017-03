Luca Fusi a 4-4-2: "Higuain a Napoli? Ci sarà indifferenza nei suoi confronti"

30 marzo 2017

Higuain domenica tornerà per la prima volta a Napoli, con cui l'addio non è stato troppo sereno: "Sicuramente sarà un ritorno importante per lui ma penso che il pubblico napoletano sia ormai maturo e che ci sarà indifferenza per il giocatore - dice Fusi -. Penso che l’indifferenza sia la cosa più brutta per un giocatore, i tifosi napoletani vogliono dimenticare, ormai Higuain appartiene al passato e loro vogliono pensare solo al futuro della propria squadra".



Juve-Napoli è da sempre una sfida caldissima: "Per il tifoso del Napoli battere la Juve è sempre motivo di grande soddisfazione perché è una rivalsa nei confronti del Nord in generale. Battere la Juve è sempre una grande emozione per i napoletani. Per la Juve invece è un po’ diverso, battere il Napoli ha lo stesso significato di battere il Milan o l’Inter. Non c’è differenza per la Juventus, deve vincere e basta".



Il tecnico parla poi della sua esperienza da giocatore: "I trofei a cui sono più legato? Quelli col Napoli perché lì ho vissuto tutto da protagonisti mentre a Torino ero uno dei tanti. A Napoli ero quasi sempre in campo, li ho sentiti più miei quei successi. La Coppa Uefa vinta a Stoccarda, con tantissimi tifosi azzurri, è stata bellissima. Un giocatore del Napoli in cui mi rivedo? Spero siano più bravi di me quelli di oggi. A Napoli ci sono giocatori forti che possono far tornare il Napoli a vincere qualcosa di importante".



Spazio poi a un confronto tra Allegri e Sarri: "Sono due bravissimi allenatori, Allegri vince da anni e non è mai facile vincere. Sarri fa giocare benissimo la squadra, il Napoli diverte il pubblico e i tifosi sostengono con piacere la squadra. Chi più vicino a un’altra panchina l’anno prossimo? Forse Allegri, se non dovesse vincere la Champions, potrebbe pensare a qualche altra avventura. Sarri credo che voglia restare a Napoli per provare a vincere".