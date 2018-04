Lichtsteiner, pestone ad Andre Silva: è già Milan-Juventus

10 ottobre 2017

Con due settimane abbondanti di anticipo, Milan-Juventus è già cominciata tra i protagonisti. Al Da Luz di Lisbona, Andre Silva e Lichtsteiner sono stati protagonisti di un Portogallo-Svizzera sopra le righe, con il rossonero - in gol - uscito vincitore e con il pass per Russia 2018. Prima però il duello con l'esterno juventino non ha risparmiato colpi, anche proibiti. Come il pestone volontario dello svizzero all'attaccante. Scintille che potrebbero rivedersi anche a San Siro a fine mese.