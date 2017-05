Lazio, Immobile: "Con la Juve serve gara perfetta"

15 maggio 2017

Mercoledì allo stadio Olimpico si gioca la finale di Coppa Italia e Ciro Immobile mette nel mirino la Juventus : "La Lazio sta molto bene. Cerchiamo di arrivare al match con la massima serenità. Siamo molto concentrati. Sappiamo che servirà la gara perfetta. La Juventus quando viene da pareggi o sconfitte solitamente è arrabbiata. Ma una sconfitta ogni tanto ci sta. Non prometto gol perchè non porta bene".

"Loro sono una grande squadra - aggiunge l'attaccante biancoceleste - e sono arrivati alla finale di Champions. Siamo a conoscenza della loro forza e di conseguenza tutti i nostri pensieri vanno a questa sfida. Noi siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto e andiamo avanti così. Stiamo facendo bene, la gente si diverte ed è questo ciò che conta. Il nostro obiettivo lo stiamo raggiungendo alla grande. Loro sono fortissimi. In campo daremo più del 100% perché sulla gara secca sappiamo di avere il 50% di possibilità. Servirà la giusta mentalità in uno stadio diviso a metà. I nostri tifosi saranno motivatissimi. Parolo ci sarà, è un lottatore. Non mollerà, vedrete".



Il progetto della Lazio e il futuro: "Sono coinvolto al 100%. Ho avuto la massima fiducia da quando sono arrivato e questo mi ha reso molto felice. Inzaghi sta andando alla grande. Sono contento per lui, è una brava persona e sta dando il massimo. L'Europa è il giusto coronamento del suo lavoro". Immobile e la Juventus: "Ho vissuto anni belli in bianconero. Arrivai a 16 anni, lontano da casa. Mantengo bellissimi ricordi, poi ognuno ha fatto le sue scelte".