Lapo: "Per Buffon un grande futuro da dirigente"

14 dicembre 2017

Lapo Elkann punge l'Inter ed elogia Buffon. "Sabato la Juve ha giocato molto meglio e i nerazzurri hanno fatto ostruzionismo. Sono stati molto bravi a difendere e a noi è mancato solo il gol. Non è stato bello perché bisognava vincere" ha detto durante la presentazione della Pagani Huayra firmata Garage Italia Customs. Poi la carica per la Juve: "Credo nell'organico, nell'allenatore e in mio cugino: da tifoso juventino viziato voglio rivedere la squadra in vetta alla classifica e lontano in Champions. Forza Juve fino alla fine".



Capitolo Buffon che potrebbe smettere di giocare a fine stagione: "È un'icona, è una grande uomo. Ha fatto moltissimo per il calcio italiano, per la Nazionale e per la Juve. Ha grande cuore e grande sensibilità, ha grandi doti umane. Mi auguro che avrà anche un grande futuro da dirigente e che continuerà a portare la sua energia al servizio del mondo del calcio come sta facendo e coma l'ha sempre fatto", le parole a Premium Sport.