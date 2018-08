La prima Juve di CR7 all'insegna del 4-4-2

13/08/2018

La nuova Juve allegriana riparta da una certezza: Ronaldo non agirà da unica punta, ma gli verrà sempre affiancato un compagno. Per ora il 4-3-3 e il 4-2-3-1 delle ultime stagioni verranno messi in naftalina, mentre restano in piedi le alternative 3-5-2 e 4-3-1-2. In sintesi di volta in volta Dybala e Mandzukic si giocheranno il posto al fianco del campione di Madeira a cui verrà esentato il lavoro di copertura.



Lo stesso Allegri, dalle colonne de 'La Repubblica', ha spiegato cosa cambierà se giocherà il primo oppure il secondo. "Se ci sono lui e Paulo giochiamo senza centravanti quasi come nel mio primo anno con Tevez e Morata - ha spiegato il tecnico toscano - Altrimenti posso mettere un punto di riferimento come Mandzukic, che ha caratteristiche simili a Benzema con il quale Ronaldo a Madrid si trovava molto bene". Al di là di modulo e tattica, è questa frase di Allegri che sintetizza il pensiero un po' di tutti. "Ronaldo è talmente bravo a trovare le soluzioni che può giocare con chiunque". Per la felicità di qualunque allenatore...