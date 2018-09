La Juventus imita il Psg: dal 2019 avrà la sua criptovaluta

25/09/2018

Il tutto è basato sul Fan Token Offering (Tfo) e probabilmente avrà lo stesso funzionamento delle Ico, le offerte iniziali di valuta utilizzate per finanziare le iniziative nel criptomondo. Per accedere alla moneta virtuale, gli utenti si registreranno su socios.com e acquisteranno in euro i Chiliz ($CHZ), i token nativi della piattaforma poi useranno questi per convertirli nel Joft.



L'accordo potrebbe fruttare molto alla Juventus sia in termini di legame rafforzato con i tifosi sia in termini economici, dato che i sostenitori bianconeri in tutto il mondo sono oltre 340 milioni, di cui 60 attivi sulle piattaforme social. Infatti, Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer, Head of Global Partnerships and Corporate Revenues del club ha commentato entusiasta: “Siamo sempre molto attenti e pro-attivi verso nuove tecnologie e innovazione. Insieme a Socios.com abbiamo intenzione di offrire nuove opportunità alla nostra fan base nel mondo di interagire in modo innovativo con la loro squadra preferita”.