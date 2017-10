La Juve va piano? No, corre veloce

29 ottobre 2017

"Non è la Juve che va piano, ma sono le altre che stanno andando più veloci rispetto agli anni passati". Come dare torto a Gigi Buffon, un'analisi tanto chiara quanto semplice. La Juventus si trova con 28 punti, uno in più rispetto all'anno scorso di questi tempi. A fine ottobre si parlava già di fuga scudetto con i 4 punti di vantaggio sulla Roma, ora invece i bianconeri sono costretti a inseguire Napoli e Inter. Numeri. Un quadro che fa sembrare la squadra di Allegri in difficoltà, ma la realtà dei fatti è ben diversa.



I bianconeri non saranno la squadra più spettacolare del campionato (qui il premio va al Napoli), ma in quanto a concretezza non hanno nulla da invidiare a nessuno. Le squadre dell'allenatore toscano storicamente sono sempre partite piano per poi alzare i giri del motore nel periodo che conta, da febbraio in poi. E quest'anno sarà ancora più fondamentale, calendario alla mano. Saranno infatti, con ogni probabilità, i big match contro Napoli, Inter e Roma nelle ultime cinque giornate a decidere le sorti del campionato. Questa Juve, però, sembra già essere avanti sulla tabella di marcia. La condizione fisica è già molto buona e anche i dettami tattici del livornese sembrano già essere assimilati. Per completare l'opera manca solo il definitivo inserimento dei nuovi: Douglas Costa e Bernardeschi. I due non hanno giocato neanche un minuto a San Siro, ma presto saranno molto utili alla causa.



Resta da correggere solo qualche sbavatura in difesa. Orfana di Bonucci, è necessario ancora un po' di rodaggio. Chiellini deve ancora trovare il "socio" ideale. Barzagli, Benatia e Rugani fino a ora si sono alternati. Anche al Milan sono state concesse due occasioni da gol che poi Kalinic non ha sfruttato. Segno del destino, evidentemente. Quello che ha tolto 4 punti contro Lazio e Atalanta per i rigori sbagliati da Dybala.



Questa Juventus corre e ha già inserito il pilota automatico. Velocità di crociera. In più con un Higuain così non sorpassare il limite è quasi impossibile. Con la doppietta di San Siro il Pipita è tornato cannibale. Affamato di gol e utile alla squadra anche in copertura, un vero mostro visto che Halloween è alle porte.