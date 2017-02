La Juve si gode Higuain: bomber d'Europa nel 2017

Per fare un confronto, Edinson Cavani , bomber continentale con le sue 25 marcature in Ligue 1, finora è arrivato a 7, mentre Luis Suarez , capocannoniere della Liga, si è fermato a 6. Uno in meno per Alexis Sanchez in Premier League, con Pierre-Emerick Aubameyang che non è andato oltre un solo gol, disputando però unicamente tre partite tra sosta di Bundesliga e impegno in Coppa d'Africa. Sta di fatto che Higuain sembra essere tornato quello straripante dello scorso campionato, che lo portò a vincere la classifica dei marcatori con 36 reti. Probabilmente non arriverà a ripetersi, visto che si trova esattamente a metà strada quando mancano quattordici giornate, ma non ci andrà molto lontano. Di sicuro l'argentino è un famelico, visto che con quella al Sant'Elia ha portato a 24 le marcature multiple (21 doppiette e 3 triplette) da quando è arrivato in Italia nel 2013-2014: nessuno come lui. Se Higuain è (ri)esploso, si è invece un po' spento Paulo Dybala , fermo a 5 centri in campionato sugli 8 totali in stagione. E' vero che la Joya è rimasta ferma a lungo, ma lo è altrettanto che si è un po' inceppata. Sarà forse colpa della lunga trattativa per il rinnovo del contratto? Vedremo se al momento della firma, annunciata da Marotta per fine mese , qualcosa cambierà. Per adesso, comunque, Allegri può stare tranquillo: con un Higuain così, il gol non è un problema.

LE STATISTICHE DI CAGLIARI-JUVENTUS

• Per la prima volta in questo campionato, la Juventus vince cinque partite di fila.

• I bianconeri hanno tenuto la porta inviolata in ognuna di queste cinque gare e, più in generale, hanno concesso gol agli avversari solo in una delle ultime otto partite di campionato (vs Fiorentina).

• Gonzalo Higuaín ha trovato il gol in ognuna delle ultime cinque partite di Serie A giocate fuori casa (sette reti nel parziale) – nella passata stagione segnò per sei trasferte di fila tra novembre 2015 e febbraio 2016.

• Dal suo arrivo in Serie A nel 2013/14, Higuaín ha realizzato 24 marcature multiple (21 doppiette, tre triplette): almeno 11 più di ogni altro calciatore.

• Higuaín ha segnato otto gol nell’anno solare 2017, più di ogni altro calciatore nei cinque maggiori campionati europei.

• Terzo assist per Paulo Dybala in questo campionato, il secondo per Higuaín dopo quello nel match casalingo contro il Sassuolo.

• I due gol di Higuaín sono arrivati con i primi due tiri nello specchio della Juventus in questa partita.

• La Juventus non ha concesso tiri nello specchio agli avversari nei primi tempi di nove delle 24 partite stagionali, incluse le due con il Cagliari.

• Quella di Nicolò Barella è l’ottava espulsione per il Cagliari, solo il Bologna (9) ne conta di più in questa Serie A.

• 100ª panchina in Serie A con la Juventus per Massimiliano Allegri: 75 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte lo score.