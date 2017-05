La Juve si allena a Roma, da valutare Mandzukic

15 maggio 2017

Un'ora e mezza di allenamento e tanti sorrisi. La sconfitta con la Roma sembra già alle spalle. E ora nella testa della Juventus c'è solo la Lazio e la finale di Coppa Italia di mercoledì all'Olimpico. Al Centro di preparazione olimpica 'Giulio Onesti', è lo stesso tecnico juventino Allegri a regalare sorrisi ai suoi giocatori in campo, scherzando a lungo con Dani Alves. Dei titolari contro i giallorossi soltanto Leonardo Bonucci ha fatto differenziato. Tutti gli altri in palestra compreso Mandzukic che resta in dubbio. Il croato sta smaltendo una forte contusione alla schiena che verrà valutata ancora nelle prossime ore.

LE PAROLE DI NETO

Neto è il portiere di Coppa Italia della Juventus e alla vigilia della finale di mercoledì il brasiliano parla così della sfida con la Lazio: "Sarà sicuramente una grande partita, con molte difficoltà. Loro hanno giocatori importanti e faranno di tutto per metterci in difficoltà e conquistare la Coppa. Però il nostro obiettivo è arrivare in fondo e portare la vittoria a casa, siamo davvero concentrati".



"Il nostro obiettivo è vincere la Coppa Italia, così come negli anni precedenti. Concentriamoci innanzitutto su questa partita, poi penseremo agli altri obiettivi". Neto poi ha raccontato a Rai Sport cosa si prova ad allenarsi con Gigi Buffon: "E' importante fare parte di un gruppo come questo, con giocatori che hanno l'esperienza di Buffon. Lui ha avuto una grandissima carriera e poter lavorare insieme a un giocatore con il suo curriculum è importante, ci fa crescere e ci fa pensare di poter arrivare lontano come ha fatto lui".