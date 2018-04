La Juve sfida il Napoli, Dybala: "Siamo pronti". Marotta: "Non è decisiva"

27 novembre 2017

Dybala ha parlato anche di Higuain, in dubbio per la sfida del San Paolo dopo l'intervento alla mano: "Spero che ci sia, per noi è un giocatore molto importante. L'anno scorso ha fatto gol quindi mi auguro che possa esserci" ha concluso la Joya. Dybala ha parlato anche del suo momento: "Dopo le prime gare non ho fatto del mio meglio. Io cerco sempre di fare il massimo, a volte ci riesco e altre no. Sicuramente nelle prime gare mi riusciva tutto e devo continuare a lavorare. I gol arriveranno di nuovo".



Anche Beppe Marotta ha parlato del Pipita: "Per lui è più no che sì" ha detto l'ad che ha cercato di non caricare di un eccessivo significato la gara: "Non credo sia determinante al fine dell'esito del campionato, per cui cercheremo di onorarla nel migliore dei modi. Generalmente questa partita arriva quando la Juventus non è mai al top ma siamo consapevoli delle difficoltà dell'incontro e pur rispettandoli non abbiamo grande timore". Marotta ha parlato anche di Marchisio: "Ha avuto un grave infortunio, ma sta arrivando a un livello di forma ottimale".



Dopo Napoli, per la Juve arriveranno altre gare importanti tra qualificazione Champions da blindare e la partita contro l'Inter: "Per la Champions è una gara determinante, in campionato non è decisivo anche se risultati positivi aiuterebbero" ha concluso.