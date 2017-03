La Juve sfida il Barcellona anche in estate

22 marzo 2017

La Juventus incontrerà il Barcellona anche in estate. Dopo la doppia sfida di Champions League appuntamento a New York fissato per il 22 luglio per la ICC: si giocherà al Metlife Stadium, la casa dei Giants e dei Jets. Poi i bianconeri voleranno a Miami per giocare contro il Psg (26 luglio). L'ultima tappa della tournée è Boston dove andrà in scena un antipasto di Serie A, il match contro la Roma (30 luglio).



Lo Juventus Summer Tour 2017 by Jeep è stato presentato a New York alla presenza di David Trezeguet: "Partecipare a tornei prestigiosi come l'International Champions Cup non solo permette di confrontarsi anche durante l'estate con alcune delle squadre più forti del mondo, ma è anche una straordinaria opportunità per incontrare i tantissimi tifosi d'oltre oceano che ci seguono con passione durante tutta la stagione. È un'occasione preziosa per ricambiare il loro affetto".