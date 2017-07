La Juve presenta Bernardeschi: avrà la 10?

28 luglio 2017

A Boston è il giorno di Federico Bernardeschi. Nel senso che oggi la Juve presenterà ufficialmente l'ultimo suo grande acquisto in occasione della torunée americana. Ma più che per le parole che pronuncerà questa sera in conferenza stampa, l'attesa è tutta per scoprire quale sarà il numero di maglia che l'ex talento della Fiorentina indosserà in bianconero. Sarà la pesantissima 10 rimasta senza padrone dopo l'addio di Pogba?