La Juve del futuro: Agnelli alla Perez, Nedved e Paratici con più poteri

01/10/2018

Paratici continuerà a occuparsi, ma con maggiori poteri e con più competenze, dell'area tecnica, mettendo a frutto anche gli anni passati al fianco di Marotta. E uscirà dal dietro le quinte per acquisire un ruolo più pubblico. Avrà come referente nel Cda Pavel Nedved, che diventerà il collegamento tra la sezione sportiva e il presidente Agnelli.



Nessun nuovo dg e un nuovo ad - si procederà per deleghe - e nessun nome nuovo nella lista dei candidati al consiglio d'amministrazione della Juve depositata in mattinata da Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli proprietaria del club, in vista dell'assemblea degli azionisti del prossimo 25 ottobre. Assente Marotta, come annunciato dallo stesso dirigente, non entra Paratici. Con Andrea Agnelli, ci sono Pavel Nedved, attuale vicepresidente, e gli indipendenti Paolo Garimberti, Daniela Marilungo, Assia Grazioli-Venier e Caitlin Hughes. Completano la lista Enrico Vellano, Francesco Roncaglio e il team manager della Ferrari Maurizio Arrivabene. Exor ha depositato anche la lista dei candidati per la nomina del nuovo Collegio Sindacale. Candidati alla carica di sindaco effettivo sono Paolo Piccatti, Silvia Lirici e Nicoletta Paracchini; sono candidati alla carica di sindaco supplente, invece, Roberto Petrignani e Lorenzo Jona Celesia.