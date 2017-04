La Juve affila le armi: Dybala-Higuain da pazzi

9 aprile 2017

A dare garanzie ad Allegri è innanzitutto l'attacco, con Higuain a segno quattro volte in tre giorni (doppietta al Napoli e al Chievo) e ritrovato in campionato dopo 5 turni di digiuno. Il Pipita è salito a quota 21 centri (27 totali in stagione) nella Serie A 2016/2017, nessuno dei quali su rigore: gli ultimi giocatori a segnare almeno 20 gol nel primo campionato di A giocato con la Juventus erano stati Charles e Sivori nel 1957/58. L'altra nota positiva si chiama Dybala, scatenato ieri con giocate di prestigio e assist da favola per Gonzalo, per un'intesa che migliora incredibilmente partita dopo partita.



Contro il Barcellona Allegri riavrà Pjanic (ieri tenuto per precauzione in panchina) e dovrebbe poi recuperare Mandzukic, a riposo col Chievo per un'infiammazione al ginocchio sinistro ma ormai sulla via del recupero. L'ottima notizia, per il tecnico bianconero, è che il turnover delle ultime settimane non ha inciso in termini di risultati e inoltre ha permesso alla squadra di arrivare fisicamente al meglio all'andata di questi quarti di Champions; un discorso che invece non si può fare per il Barcellona, che continua ad alternare buone prestazioni a flop clamorosi come il 2-0 subito ieri a Malaga, che in Liga allontana i catalani dal Real Madrid, ora a +3 con una gara in meno. Questa Juve, contro questo Barcellona, può farcela.