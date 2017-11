Khedira contro il VAR: "E' un gran casino, toglie ogni passione"

10 novembre 2017

Dal ritiro della nazionale tedesca, Sami Khedira si schiera contro il VAR . "E' una buona cosa, ma non lo è il modo in cui viene utilizzato, va regolamentato meglio - ha spiegato -. In Germania la sua applicazione è stata disastrosa. Ho la sensazione che gli arbitri siano confusi e condizionati anche in Italia ". " Mi sembra un gran casino . I giocatori non sanno se esultare o no e a farne le spese è la passione ", ha aggiunto.

Parole forti e chiare, che non lasciano spazio a interpretazioni. Khedira sottolinea la grande confusione che regna in campo da quando è stato introdotto l'utilizzo del VAR. "A volte gli arbitri non sanno se fischiare o meno, non sanno se arriverà l'aiuto del video, a volte non interviene neanche in caso di rigore", ha spiegato, rincarando la dose. In particolare al centrocampista della Juve non vanno giù le tempistiche dell'utilizzo del VAR: "Quando si ferma una partita per tre minuti noi giocatori restiamo lì senza fare niente, a chiederci come gestire queste situazioni. Tutto questo uccide il calcio".