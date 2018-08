Juventus Under 23, arriva la prima delusione: fuori dalla Coppa Italia

27/08/2018

Al primo appuntamento decisivo della sua brevissima storia, la Juventus Under 23 non riesce a battere l’Albissola e viene eliminata dalla Coppa Italia di serie C. I bianconeri di Zironelli, costretti a vincere per aggiudicarsi il primo posto nel gironcino della competizione, non sono riusciti ad andare oltre il 2-2: un risultato positivo solo per i liguri che a parità di punti sono finiti davanti alla Juventus grazie solo alla differenza reti. I bianconeri, in attesa di iniziare il campionato, abbandonano quindi la competizione da imbattuti.



Al team piemontese under 23 non sono bastati i gol di Mavididi e Olivieri a cui hanno risposto Cais e Balestrero: un primo dispiacere per la Juventus che potrebbe però consolarsi con la costruzione di un nuovo stadio affianco all’Allianz Arena. Il club bianconero, infatti, stapensando di far nascere una nuova struttura da circa 5-6000 posti in cui far giocare i ragazzi di Zironelli e la Juventus Women che per i prossimi mesi si sposteranno rispettivamente ad Alessandria e Novara per disputare le gare ufficiali. I tempi di costruzione saranno però molto lunghi: prima c’è da trovare un accordo con il Comune di Torino, proprietario del terreno adiacente all’attuale stadio della prima squadra di Allegri.