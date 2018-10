Juventus, tutti in posa per la foto di squadra 2018/19

03/10/2018

Giornata diversa alla Continassa per la Juventus che, il giorno dopo la vittoria contro lo Young Boys, ha chiesto ai giocatori di posare per la classica foto di squadra sia in maglia bianconera che in divisa ufficiale in giacca e cravatta. Con una particolarità: sono stati ammessi anche alcuni tifosi dei Fan Club che hanno potuto partecipare ad una foto e chiedere gli autografi di persona ai giocatori.