Juventus, Szczesny: "Dybala è fuori dal normale. VAR? Utile, è il futuro"

9 ottobre 2017

Szczesny si è qualificato con la Polonia al Mondiale di Russia 2018: “Non so se potremo essere la sorpresa del torneo - ha commentato a Premium Sport -. Ora pensiamo solo a festeggiare la qualificazione, il mondiale arriverà in estate, abbiamo tempo per riposare. Sicuramente poi pensiamo di fare bene in Russia".



Il polacco è arrivato alla Juventus dopo l'esperienza con la Roma e in bianconero, con consapevolezza, fa il secondo di Buffon: "Ho scelto così perché ho bisogno di vincere tutto. Ho scelto la Juventus per la sua mentalità vincente. Ogni giorno che vado ad allenarmi mi sento più forte e più pronto per giocare in questa squadra. Mi è sembrata una scelta normale, quando chiama la Juve bisogna andare: sono molto contento. Quando giochi nella Juventus l’obiettivo è sempre quello di vincere tutto e anche quest’anno sarà così".



L'obiettivo è lo scudetto: "Ci sono tante squadre forti, il Napoli mi sembra quella più pericolosa per la sua qualità di gioco. Ma c’è anche la Roma e l’Inter di Spalletti che ha iniziato molto bene questa stagione. Dobbiamo essere pronti per vincere tutte le gare ma con la nostra mentalità lo saremo. Un giudizio su Dybala? E’ fuori dal mondo, è uno dei migliori giocatori. Ci sono Lewandowski, Messi, Ronaldo e poi c’è Dybala. Il VAR? L’idea mi sembra buona, a volte si crea un po’ di confusione ma penso che per il futuro del calcio sarà importante. E’ il primo anno ed è un po’ incasinato però sarà un buon aiuto per il calcio”