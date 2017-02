Juventus Stadium "inespugnabile": ecco i numeri Dall'inaugurazione dell'impianto, nessuno in Europa ha vinto più dei bianconeri in casa

6 febbraio 2017

Il segreto della Juve si chiama Stadium. In casa i bianconeri hanno numeri impressionanti. Una striscia incredibile di trionfi, che piazza la squadra di Allegri al top non solo in Italia, ma anche in Europa. Dopo la gara contro l'Inter, i bianconeri hanno ritoccato il record di vittorie consecutive in Serie A, portando a 28 il suo nuovo record all-time. Ma non è tutto qui. Dal giorno dell'inaugurazione del nuovo stadio, infatti, in Europa nessuno ha vinto più della Juve in casa (90).

Cifre alla mano, l'ultima sconfitta incassata dalla Juve allo Stadium risale ad agosto 2015 (Juventus-Udinese: 0-1). Prima la banda di Allegri era uscita sconfitta in casa solo altre due volte (contro Inter e Samp). E infatti dall'11 settembre 2011 (prima partita della Juventus allo Stadium), tra le squadre che contano almeno quaranta partite disputate in casa nei 5 top campionati europei, la squadra bianconera è quella che ha perso meno partite tra le mura amiche (3), due in meno di qualsiasi altra. La "tana" della Juve, del resto, sembar incutere timore agli avversari. Lo dimostrano anche i dati sui gol incassati dai bianconeri a Torino. Dalla prima gara allo Stadium, tra le squadre che contano almeno quaranta partite disputate in casa nei 5 top campionati europei, solo Bayern Monaco (51) e Monaco (53) hanno subito meno reti della Juventus in match casalinghi (54).

I NUMERI DELLO STADIUM - La Juventus con la vittoria contro l‘Inter ha migliorato il suo record all-time, portandosi a 28 successi casalinghi di fila in Serie A.

- L’ultima sconfitta in casa della squadra bianconera in campionato risale ad agosto 2015 (Juventus-Udinese: 0-1). - A partire dall'11 settembre 2011 (prima partita della Juventus allo Stadium) la squadra bianconera è quella che ha vinto piu' partite casalinghe nei 5 top campionati europei (90). - A partire dall'11 settembre 2011 (prima partita della Juventus allo Stadium), tra le squadre che contano almeno quaranta partite disputate in casa nei 5 top campionati europei, la squadra bianconera è quella che ha perso meno partite in casa (3), due in meno di qualsiasi altra. - A partire dall'11 settembre 2011 (prima partita della Juventus allo Stadium), tra le squadre che contano almeno quaranta partite disputate in casa nei 5 top campionati europei, solo Bayern Monaco (51) e Monaco (53) hanno subito meno reti della Juventus in match casalinghi (54).

