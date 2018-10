Juventus, Ronaldo primo a segnare 400 gol nei top 5 campionati europei

21/10/2018

La Juventus è mancata, almeno in parte, mentre Cristiano Ronaldo no: contro il Genoa primo mezzo stop in campionato per i bianconeri ma il portoghese ha comunque timbrato il cartellino, quinto gol in serie A e 400° in carriera considerando anche Premier League (Manchester nited) e Liga (Real Madrid). CR7 è così diventato il primo giocatore nella storia a toccare quota 400 reti nei cinque principali campionati europei.

Nessuno come Ronaldo quindi: 84 reti con i Red Devils, 311 con i blancos e i cinque in Italia. Un giocatore che è una sentenza per gli avversari ma pure un faro per i suoi compagni, non a caso dopo l'1-1 di ieri sera ha caricato la squadra su Twitter. "Ogni partita insegna qualcosa...ora concentrati sulla prossima" il messaggio social in vista di Manchester United-Juventus di Champions League che per lui significherà anche ritorno all'Old Trafford.