Juventus, Ronaldo: "Complimenti a Modric. Il mio gol più bello di quello di Salah"

29/09/2018

Cristiano Ronaldo ha fatto un regalo agli oltre 142 milioni di followers che lo seguono su Instagram : una diretta a sorpresa la sera prima di Juventus-Napoli . "Sono qui per voi , per ringraziarvi del continuo sostegno" le parole del portoghese che accenna brevemente al big match dello Stadium ("Vogliamo vincere"), fa i complimenti a Modric per il premio Fifa The Best e puntualizza: "Puskas Award? Più bello il mio gol di quello di Salah".

CR7 è partito ringraziando i followers: "Siete sempre al mio fianco e mi supportate perché io lavori sempre per il mio obiettivo: essere il numero uno". Su Juve-Napoli: "Ora sto riposando (la diretta è di ieri sera, ndr), domani sarà una bella partita contro una grande squadra: siamo concentrati e vogliamo vincere. Che poi è la cosa che preferisco". Sulla squalifica in Champions: "No problem, un turno è ok".



Il Pallone d'Oro ha avuto anche modo di tornare sulle polemiche relative al Fifa The Best: non avendo presenziato alla premiazione si era pensato ad una sorta di protesta contro i vertici del calcio mondiale per la decisione di dare il premio di miglior giocatore della scorsa stagione a Modric. Ma Ronaldo si dimostra sportivo verso l'ex compagno: "Gli faccio i complimenti. A volte va così, si vince e si perde: io sono contento di quello che sto facendo, sono allo stesso livello da 15 anni".



Non manca una stoccata al Puskas Award vinto da Salah: "Il suo è sicuramente un premio meritato, è stato un bel gol. Ma il mio in rovesciata contro la Juventus in Champions League era il migliore. Va bene così, ho già quel premio in bacheca". Infine, un saluto a Georgina che gli ha scritto in chat: "Ciao amore mio!".