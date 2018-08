Juventus, preso Cristiano Ronaldo jr: giocherà nei pulcini

28/08/2018

La Juventus raddoppia i Cristiano Ronaldo "ingaggiando" anche il figlio Cristianinho. Il primogenito del portoghese dopo aver giocato con il Real Madrid, ha toccato i primi palloni con la maglia della Juventus. Giocherà nei pulcini bianconeri. "E' molto competitivo e mi piace insegnargli alcune cose - ha affermato di recente CR7 -. Ha buon fisico, è rapido e calcia bene. Diventerà come me al 100%". Vedremo se buon sangue non mente.