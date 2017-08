Juventus, Paulo Dybala avrà la maglia numero 10

9 agosto 2017

Doveva essere Bernardeschi. Poi il fantasista arrivato dalla Fiorentina aveva spiegato: "Prendo la 33, la 10 me la devo meritare". Forse parole di circostanza, forse il progetto juventino era già deciso: dare la maglia numero 10 a Paulo Dybala . Gli ultimi due suoi predecessori l'avevano indossata proprio prima di lasciare la Juventus: prima Tevez, poi Pogba . Ma questa assegnazione, invece, arriva proprio per ribadire che il futuro della Juventus è legato indissolubilmente a quello di Paulo Dybala. No alle voci, no alle sirene proveniente da Barcellona. Dybala sulle orme di Platini e Baggio. E, scommettiamo, la nuova casacca andrà a ruba.

IL COMUNICATO DELLA JUVE: "È IL PROTAGONISTA IDEALE"

"È stata la maglia, tra gli altri, di Omar Sivori, di Michel Platini, di Roberto Baggio e di Alex Del Piero: ora, la numero 10, è di Paulo Dybala. La Joya, dal giorno del suo arrivo nel 2015, in queste due prime stagioni ha fatto letteralmente innamorare i tifosi bianconeri, con giocate sopraffine e 42 reti in 94 presenze, una più bella dell'altra. Dall'esordio, subito in rete, la notte della Supercoppa di Shanghai, l'8 agosto del 2015 contro la Lazio, passando per capolavori come il mancino di controbalzo contro il Milan il 21 novembre 2015, o il colpo da biliardo contro la Roma del 24 gennaio 2016, o ancora la punizione capolavoro contro il Palermo, lo scorso 17 febbraio, o la geniale doppietta al Barcellona, nella gara di andata dei quarti di Champions dello scorso 11 aprile". "Un talento purissimo, protagonista ideale della maglia più ambita, quella dei fuoriclasse. Proprio come Paulo. Proprio come il nostro nuovo numero 10".