Juventus, pari a Napoli: da Allegri a Khedira, tutti soddisfatti

3 aprile 2017

Un punto a Napoli è un ottimo risultato. La Juventus , non nella sua migliore versione, è uscita indenne dal big match del San Paolo pur soffrendo per tutti i novanta minuti. "Con l'umiltà dei piccoli passi, si corre - ha twittato Allegri -. La Serie A è una maratona e abbiamo fatto un altro km verso il traguardo". Dello stesso parere Chiellini e Bonucci "Punto importante", con la testa al ritorno di Coppa Italia, sempre a Napoli.

Quella scesa in campo in casa del Napoli non è stata la solita Juve, anzi. Rinunciataria subito dopo il gol del vantaggio di Khedira, in balìa delle trame azzurre, l'impressione che hanno dato i bianconeri è stata quella di una squadra consapevole della propria forza e compattezza, ma anche delle proprie difficoltà fisiche da gestire. Tra gli impegni per le nazionali e diversi giocatori acciaccati, non ultimi Dybala e Mandzukic, con una semifinale di ritorno di Coppa Italia da giocare sempre a Napoli con il Barcellona sullo sfondo, i bianconeri si sono snaturati disputando una partita di attesa, senza la solita ferocia agonistica. E tanto è bastato, in verità, per uscire indenni da una sfida al top della classifica come contro i ragazzi di Sarri. Un pareggio accolto con soddisfazione dal tecnico Allegri , ma anche dai giocatori chiave che non hanno mancato di commentare l'1-1 su Twitter. "Con l'umiltà di chi fa i piccoli passi, si corre. La Serie A è come una maratona e abbiamo fatto un altro km verso il traguardo" ha scritto Allegri nel postpartita, con il Napoli rimasto a -10 in classifica e sei lunghezze di vantaggio sulla Roma di Spalletti. Sentimento condiviso anche dalla coppia di centrali Bonucci e Chiellini : "Punto importante ottenuto su un campo difficile". Della stessa idea anche Marchisio e Khedira , con la testa già proiettata alla semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Pari importante in una serata difficile. Mercoledì un'altra sfida tosta, sappiamo cosa ci giochiamo" ha twittato l'italiano, mentre l'autore del gol promette battaglia: "Mercoledì torneremo e combatteremo ancora più duramente di oggi".

1-1 draw in Napoli. On Wednesday we'll be back at it again and we'll fight even harder than today! @juventusfc pic.twitter.com/V711H7CybW

LE STATISTICHE

- La Juventus è stata raggiunta sul pari da situazione di vantaggio per la prima volta in questo campionato (aveva già perso contro l’Inter).

- La Juventus ha segnato nove gol nei primi 10 minuti di gioco in questo campionato, più di ogni altra squadra.

- Gianluigi Buffon stasera è arrivato a 615 gare in Serie A agganciando Javier Zanetti al secondo posto nella classifica storica del campionato.

- Napoli imbattuto nelle ultime quattro partite di campionato, con tre vittorie e un pari.

- La Juventus ha subito solo quattro gol nelle ultime 11 partite di campionato (9V, 2N).

- Marek Hamsik ha raggiunto stasera le 350 presenze in Serie A - Elseid Hysaj 100.

- Sami Khedira ha pareggiato il suo score dello scorso campionato, con cinque reti realizzate.

- Le due partite di questo campionato in cui la Juventus ha giocato meno palloni in area avversaria nel primo tempo sono state contro il Napoli (tre in ciascuna).

- Solo quattro tocchi in area avversaria per la Juventus in tutta la partita, record negativo per i bianconeri in questo campionato.

- Solo un tiro nello specchio per la Juventus, che non ne ha mai fatti così pochi in una partita di questo campionato.

- Inoltre la differenza tra tiri fatti (4) e subiti (17) per la Juventus è stata di -13, la peggiore per i bianconeri in questo campionato.

- 11° gol per Hamsik in questo campionato: ora è solo a meno uno dal suo record in Serie A, nel 2009/10.

- Hamsik non segnava contro la Juventus in campionato da novembre 2011 (10 partite).