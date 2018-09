Juventus, Marotta e il sogno Champions: "Spero di tornare a Madrid a fine stagione"

25/09/2018

Giuseppe Marotta, premiato come miglior dirigente sportivo al Fifa The Best, ha diviso i meriti con la società e fissato gli obiettivi bianconeri: "Un riconoscimento anche per l'intera Juventus e alla squadra 'invisible' che mi aiuta. Dopo la mia premiazione c'è stata quella dello stadio Wanda Metropolitano, sede della finale di Champions League 2018. Sarebbe bello tornare a Madrid a fine stagione per quella partita".